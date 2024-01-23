Во Франции оштрафовали Amazon на 32 млн евро за нарушение прав работников

Компания Amazon осуществляла систематический контроль и нарушала права работников.

Источник фото: biz.censor.net

Во Франции компанию Amazon оштрафовали на сумму 32 миллиона евро (27 миллионов фунтов стерлингов) за систематическое ведение "чрезмерного" контроля за своими работниками, включая меры, которые признаны незаконными с точки зрения обработки данных. Об этом сообщает BBC.

По мнению Национальной комиссии по защите информации и свободы (CNIL), действующей в качестве французского агентства по защите данных, компания Amazon France Logistique, которая отвечает за управление складами, хранила данные, полученные от портативных сканеров работников, в нарушение законодательства.

Согласно расследованию, Amazon придерживался настолько детального контроля за работниками, что они были обязаны оправдывать каждый свой перерыв. CNIL признала это незаконным и вынесла сомнение относительно необходимости хранения данных работников Amazon в течение 31 дня.

Агентство начало расследование после получения жалоб от работников и публикаций в СМИ, которые освещали проблемы с условиями труда. Сейчас представители Amazon не предоставили комментарии относительно этого оштрафования.

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