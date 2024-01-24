Троих жителей Закарпатья подозревают в присвоении 3 млн грн грантовых средств ЕС на восстановление лесов

Предприниматель вместе с пособником незаконно присвоили 3 млн грн грантовых средств, которые в дальнейшем легализовали и сняли с банковских счетов, обналичивши.

На Закарпатье подозревают трех человек в присвоении 3 млн грн грантовых средств ЕС, выделенных на проект восстановления лесов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечено, что сообщено о подозрении директору общества и его помощнику в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах, легализации средств, полученных преступным путем и подлоге официальных документов, а главе лесного хозяйства – в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Схему незаконного присвоения средств реализовали в 2021-2022 годах, во время осуществления одной из мер трансграничного проекта в лесной отрасли.

Так, на территории госпредприятия "Ужгородское лесное хозяйство" запланировали создать современный лесной питомник с инновационной теплицей для выращивания деревьев и кустов. Для его строительства лесхоз объявил тендер, а финансирование работ производилось за счет грантовых средств, выделенных Европейским Союзом.

В прокуратуре информируют, что директор строительного общества – победитель тендера – вместе с пособником привлек к схеме ряд фиктивных предприятий и закупил конструкцию для установки пленочной теплицы по завышенным ценам. Они подделали официальные документы, где указали, что стоимость оборудования – 5,2 млн. грн. При этом рыночная цена на необходимое оборудование составляла около 2,2 млн грн.

Таким образом, предприниматель вместе с пособником незаконно присвоили 3 млн грн грантовых средств, которые в дальнейшем легализовали и сняли с банковских счетов, обналичившись.

При этом тогдашний руководитель лесхоза по служебной халатности не проверил должным образом приобретенное оборудование и подписал необходимую документацию для выплаты предпринимателю денежных средств по значительно завышенным счетам.

В настоящее время правоохранители обратились в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым мер.

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