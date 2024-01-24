Трьох мешканців Закарпаття підозрюють у привласненні 3 млн грн грантових коштів ЄС на відновлення лісів

Підприємець разом із пособником незаконно привласнили 3 млн грн грантових коштів, які в подальшому легалізували та зняли з банківських рахунків, перевівши в готівку.

На Закарпатті підозрюють трьох осіб у привласненні 3 млн грн грантових коштів ЄС, виділених на проєкт відновлення лісів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначено, що повідомлено про підозру директору товариства та його помічнику у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом і підробленні офіційних документів, а очільнику лісового господарства – у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Схему незаконного привласнення коштів реалізували у 2021-2022 роках, під час втілення одного із заходів транскордонного проєкту у лісовій галузі.

Так, на території держпідприємства «Ужгородське лісове господарство» запланували створити сучасний лісовий розсадник з інноваційною теплицею для вирощування дерев і кущів. Для його будівництва лісгосп оголосив тендер, а фінансування робіт здійснювалося за рахунок грантових коштів, виділених Європейським Союзом.

У прокуратурі інформують, що директор будівельного товариства – переможець тендеру – разом із пособником залучив до схеми ряд фіктивних підприємств та закупив конструкцію для встановлення плівкової теплиці за завищеними цінами. Вони підробили офіційні документи, де вказали, що вартість устаткування – 5,2 млн грн. При цьому ринкова ціна на необхідне обладнання становила майже 2,2 млн грн.

Таким чином підприємець разом із пособником незаконно привласнили 3 млн грн грантових коштів, які в подальшому легалізували та зняли з банківських рахунків, перевівши в готівку.

При цьому тодішній керівник лісгоспу через службову недбалість не перевірив належним чином придбане обладнання та підписав необхідну документацію для виплати підприємцеві грошових коштів за значно завищеними рахунками.

Наразі правоохоронці звернулися до суду з клопотаннями про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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