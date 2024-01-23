Які види соціальної допомоги можна оформити онлайн — їх шість

Українці можуть оформити онлайн шість видів соціальної допомоги за принципом екстериторіальності.

Міністерство соціальної політики нагадало, що українці можуть звертатись по окремі види допомоги до органів соцзахисту чи ЦНАПів у будь-якій точці країни, онлайн або особисто.

У 2023 році на базі Єдиної інформаційної системи соціальної сфери запустили шість найпопулярніших видів соціальної допомоги:

- при усиновленні дитини;

- на дітей одиноким матерям;

- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- малозабезпеченим сім’ям;

- людям із тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність;

- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

«Їх може отримати кожен, хто потребує, за принципом екстериторіальності – звернутися по допомогу, де б він чи вона не були. Держава ж ефективно відстежує та контролює процеси виплат, гарантуючи максимальну прозорість надання послуг. Проте ми не зупиняємося на цьому і плануємо найближчим часом інтегрувати в систему ще 10 видів соціальної допомоги», - зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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