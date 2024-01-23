Какие виды социальной помощи можно оформить онлайн – их шесть

Министерство социальной политики напомнило, что украинцы могут обращаться за отдельными видами помощи в органы соцзащиты или ЦНАПов в любой точке страны, онлайн или лично.
В 2023 году на базе Единой информационной системы социальной сферы запустили шесть популярнейших видов социальной помощи:
- при усыновлении ребенка;
- на детей одиноким матерям;
- на детей, над которыми установлена опека или забота;
- малообеспеченным семьям;
- людям с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность;
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
«Их может получить каждый нуждающийся по принципу экстерриториальности – обратиться за помощью, где бы он или она ни были. Государство эффективно отслеживает и контролирует процессы выплат, гарантируя максимальную прозрачность предоставления услуг. Однако мы не останавливаемся на этом и планируем в ближайшее время интегрировать в систему еще 10 видов социальной помощи», - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.