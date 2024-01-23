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  1. Общество

Какие виды социальной помощи можно оформить онлайн – их шесть

23:18, 23 января 2024
Украинцы могут оформить шесть видов социальной помощи онлайн по принципу экстерриториальности.
Какие виды социальной помощи можно оформить онлайн – их шесть
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Министерство социальной политики напомнило, что украинцы могут обращаться за отдельными видами помощи в органы соцзащиты или ЦНАПов в любой точке страны, онлайн или лично.

В 2023 году на базе Единой информационной системы социальной сферы запустили шесть популярнейших видов социальной помощи:

- при усыновлении ребенка;

- на детей одиноким матерям;

- на детей, над которыми установлена опека или забота;

- малообеспеченным семьям;

- людям с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность;

- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

«Их может получить каждый нуждающийся по принципу экстерриториальности – обратиться за помощью, где бы он или она ни были. Государство эффективно отслеживает и контролирует процессы выплат, гарантируя максимальную прозрачность предоставления услуг. Однако мы не останавливаемся на этом и планируем в ближайшее время интегрировать в систему еще 10 видов социальной помощи», - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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