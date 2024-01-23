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  1. В Украине

Должен ли фискальный кассовый чек содержать QR-код, – объяснили в ГНС

21:44, 23 января 2024
QR-код на фискальных кассовых чеках не распространяются на расчетные документы.
Должен ли фискальный кассовый чек содержать QR-код, – объяснили в ГНС
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Управление Государственной налоговой службы (ГНС) в Запорожской области сообщает, что QR-код на фискальном кассовом чеке будет указан только в случае, если в Регистраторе расчетных операций (РРО) установлено соответствующее программное обеспечение.

Согласно положениям Закона Украины от 6 июля 1995 года "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", а также Положения о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденного Минфином Украины, фискальный кассовый чек должен содержать QR-код, который включает код аутентификации сообщения (МАС), дату и время расчетной операции, фискальный номер кассового чека, сумму операции и фискальный номер РРО.

Важно отметить, что до 1 августа 2021 года требования к QR-коду на расчетных документах не распространялись на РРО, версии внутреннего программного обеспечения которых были включены в Государственный реестр РРО и которые не состояли на учете до вступления в силу соответствующего приказа Минфина. Производители РРО, при наличии технических возможностей, должны доработать их для соответствия всем требованиям законодательства.

Такие меры предполагается внести с целью обеспечения возможности выполнения всех требований к форме и содержанию расчетных документов, которые были определены соответствующим приказом Минфина.

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