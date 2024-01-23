Можно ли будет выехать за границу с множественным гражданством во время войны – Кулеба ответил

По словам Дмитрия Кулебы, эти вопросы урегулированы.

Источник фото: EPA/UPG

Еще одно гражданство не дает право военнообязанным, которым ограничен выезд за границу на время войны, требовать, чтобы их выпустили за границу. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

На вопрос журналистов, сможет ли человек (если законопроект примут) получить еще одно гражданство и требовать выпустить себя из страны во время военного положения, Кулеба объяснил, что нет. Речь шла именно о военнообязанных, которым ограничен выезд за границу на время войны.

«Нет, эти вопросы тоже урегулированы. Человек имеет свою обязанность служения и защиты Родины, она предусмотрена Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством», – ответил министр иностранных дел.

Как мы писали, Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о множественном гражданстве.

Президент в законопроекте о множественном гражданстве предложил пересмотреть основания утраты гражданства Украины.

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