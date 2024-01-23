Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГБР должно соблюдать гарантии независимости судей и уважать авторитет правосудия – Высший совет правосудия

Судья Днепровского районного суда Киева Юлия Иванина сможет получить личную охрану.

От 1,8 млн грн до 2,2 млн грн в год, – какую зарплату декларировал экс-работник НАПК Роман Норец

При этом Роман Норец не указал никаких денежных сбережений.

В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

Адвокат отобрал у работницы Высшего антикоррупционного суда документы и не хотел возвращать, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд сообщил об инциденте в НАБУ.

Подписание судьей полного текста приговора электронной подписью не в совещательной комнате не свидетельствует о нарушении ее тайны, — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается не непосредственно судьей в совещательной комнате.

  1. В Украине

Можно ли будет выехать за границу с множественным гражданством во время войны – Кулеба ответил

17:42, 23 января 2024
По словам Дмитрия Кулебы, эти вопросы урегулированы.
Можно ли будет выехать за границу с множественным гражданством во время войны – Кулеба ответил
Источник фото: EPA/UPG
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Еще одно гражданство не дает право военнообязанным, которым ограничен выезд за границу на время войны, требовать, чтобы их выпустили за границу. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

На вопрос журналистов, сможет ли человек (если законопроект примут) получить еще одно гражданство и требовать выпустить себя из страны во время военного положения, Кулеба объяснил, что нет. Речь шла именно о военнообязанных, которым ограничен выезд за границу на время войны.

«Нет, эти вопросы тоже урегулированы. Человек имеет свою обязанность служения и защиты Родины, она предусмотрена Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством», – ответил министр иностранных дел.

Как мы писали, Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о множественном гражданстве.

Президент в законопроекте о множественном гражданстве предложил пересмотреть основания утраты гражданства Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду