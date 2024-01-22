Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о множественном гражданстве

Законопроект о множественном гражданстве предусматривает предоставление украинского гражданства всем этническим украинцам в мире.

Источник фото: president.gov.ua

В понедельник, 22 января, в День Соборности Украины, Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду анонсированный ранее законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

По словам Зеленского, законопроект позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан страны-агрессора.

Законопроект "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины" уже зарегистрирован в парламенте от 22 января 2024 года под номером 10425.

Текст проекта Закона пока отсутствует.

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