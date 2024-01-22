Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про множинне громадянство

Законопроєкт про множинне громадянство передбачає надання українського громадянства всім етнічним українцям у світі.

Джерело фото: president.gov.ua

У понеділок, 22 січня, у День Соборності України, Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду анонсований раніше законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

За словами Зеленського, законопроєкт дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, крім громадян країни-агресора.

Законопроєкт «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України» вже зареєстрований у Парламенті від 22 січня 2024 року під номером 10425.

Текст проєкту Закону поки відсутній.

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