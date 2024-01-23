Стало известно, сколько грузовиков выехало из Украины после снятия блокады: ответ министра Кубракова

Из Украины в Польшу выехало уже около 5 тысяч грузовиков.

После снятия блокады границы, начатой польскими перевозчиками для защиты собственного рынка от украинской агропродукции, из Украины в Польшу выехало уже почти 5 тысяч грузовиков. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, говорится на сайте Кабмина.

«После приостановки блокады 17 января трех пунктов пропуска «Дорогуск – Ягодин», «Гребенное – Рава-Руська» и «Корчева – Краковец» в Польшу уже выехало около 5 тысяч грузовиков. Наибольший пункт пропуска "Ягодин" уже восстановил свою пропускную способность на уровне 600 грузовиков в сутки. Это показатель даже выше, чем был до блокады. Растет количество грузовиков, выезжающих через Краковец и Рава-Руську, - отметил он.

По словам Кубракова, сейчас оценивается эффективность решения на «Нижанковичи – Мальховице», где временно приостановлена регистрация в ЕС. Пока пункт пропуска работает не на всю способность, а должен пропускать 150 пустых грузовиков в сутки, как это было и при функционировании єЧерги.

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