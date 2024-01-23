Квалификационная оценка судей на соответствие занимаемой должности: результаты за 22 января

В понедельник, 22 января, в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки восьми судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Алексеев Алексей Владимирович – Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – отложено
Витер Игорь Романович - Владимир-Волынский городской суд Волынской области - отложено
Машина Инна Николаевна – Роменский горрайонный суд Сумской области – отложено
Островерхова Анжелика Вячеславовна – Дзержинский городской суд Донецкой области – отложено
Мирошниченко Дмитрий Вадимович – Александровский районный суд Кировоградской области – отложено
Слободянюк Борис Константинович - Сарненский районный суд Ровенской области - 673,75 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Сенаторов Владимир Анатольевич – Марьинский районный суд Донецкой области – отложено
Зуева Лариса Евгеньевна - Одесский апелляционный административный суд - прекращена квалификационная оценка.
Ранее сообщалось, кто из родственников членов ВККС хочет стать судьями апелляционных судов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.