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Квалификационная оценка судей на соответствие занимаемой должности: результаты за 22 января

13:33, 23 января 2024
Стало известно, какие решения приняла ВККС по результатам квалификационной оценки судей на соответствие занимаемой должности 22 января.
Квалификационная оценка судей на соответствие занимаемой должности: результаты за 22 января
Фото: vkksu.gov.ua
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В понедельник, 22 января, в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки восьми судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Алексеев Алексей Владимирович – Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – отложено

Витер Игорь Романович - Владимир-Волынский городской суд Волынской области - отложено

Машина Инна Николаевна – Роменский горрайонный суд Сумской области – отложено

Островерхова Анжелика Вячеславовна – Дзержинский городской суд Донецкой области – отложено

Мирошниченко Дмитрий Вадимович – Александровский районный суд Кировоградской области – отложено

Слободянюк Борис Константинович - Сарненский районный суд Ровенской области - 673,75 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Сенаторов Владимир Анатольевич – Марьинский районный суд Донецкой области – отложено

Зуева Лариса Евгеньевна - Одесский апелляционный административный суд - прекращена квалификационная оценка.

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