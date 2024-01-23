Польша и страны Балтии планируют усилить санкции против россии

Польша и страны Балтии предлагают запрет на импорт сжиженного природного газа и алюминия из рф.

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Польша и страны Балтии представили новые инициативы для расширения санкций Европейского союза против россии. Предложения включают в себя запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и алюминия из россии, а также меры, направленные на усложнение обхода санкций со стороны москвы. Об этом сообщает RMF24.

Среди предложенных мер является запрет передачи знаний, отказ в научном сотрудничестве и финансировании исследований в отношениях с россией. Также рассматривается ужесточение санкций в авиационной отрасли и расширение перечня запрещенных продуктов, которые используются в производстве беспилотников.

Кроме того, инициаторы предлагают секторальные санкции и против Белоруссии, чтобы избежать обходных путей от России через Минск. Эти предложения станут частью 13-го пакета санкций Евросоюза против России, предназначенного для утверждения 24 февраля, когда исполняется 2 года после полномасштабного нападения россии на Украину.

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