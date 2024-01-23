Польща та країни Балтії планують посилити санкції проти росії

Польща та країни Балтії пропонують заборону на імпорт скрапленого природного газу та алюмінію з рф.

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Польща та країни Балтії представили нові ініціативи для розширення санкцій Європейського союзу проти росії. Пропозиції включають в себе заборону на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) та алюмінію з росії, а також заходи, спрямовані на ускладнення обходу санкцій з боку москви. Про це повідомляє RMF24.

Серед запропонованих заходів є заборона передачі знань, відмова в науковій співпраці та фінансування досліджень у відносинах з росією. Також розглядається посилення санкцій в авіаційній галузі та розширення переліку заборонених продуктів, які використовуються у виробництві безпілотників.

Крім того, ініціатори пропонують секторальні санкції і проти Білорусії, щоб уникнути обхідних шляхів від росії через Мінськ. Ці пропозиції стануть частиною 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії, призначеного для затвердження 24 лютого, коли виповнюється 2 роки після повномасштабного нападу росії на Україну.

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