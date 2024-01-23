В Україну повернуть 274 незаконно вивезені археологічні артефакти

В 2019 році поліція та прикордонна служба Естонії завадили незаконному ввезенню на територію країни ряду археологічних артефактів.

Джерело фото: mcip.gov.ua

Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти, які затримали під час спроби ввезення в країну.

Про це повідомили на сайті МКІП.

В 2019 році поліція та прикордонна служба Естонії успішно завадили незаконному ввезенню на територію країни ряду археологічних артефактів. Серед них — 274 предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від V–IV ст. до н. е. до VII–X ст. н. е. і є частиною культурної спадщини України.

Т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зазначив, що незабаром експонати будуть передані в Україну.

«Вони вдало доповнять наше національне надбання та демонструватимуть історичну справедливість», — зазначив він.

Наразі естонською стороною здійснюється підготовка до урочистої презентації цих предметів в Естонському історичному музеї, що відбудеться 23 січня. Після експонування в Естонії археологічні артефакти повернуться до України.

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