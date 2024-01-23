Парламент Туреччини може схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО 23 січня — ЗМІ

23 січня Генеральна асамблея турецького парламенту має обговорити заявку Швеції на вступ до НАТО.

У вівторок, 23 січня, Генеральна асамблея парламенту Туреччини обговорить заявку Швеції на членство в НАТО. Після повного схвалення парламентом президент Реджеп Тайіп Ердоган може підписати закон, повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в парламенті Туреччини.

Процес ратифікації заявки Швеції затягнувся через позицію Туреччини більш ніж на півтора роки.

Швеція та Фінляндія висловили бажання вступити до НАТО 16 травня 2022 року, побоюючись за свою безпеку після вторгнення росії в Україну. Але член НАТО Туреччина висловила заперечення щодо того, що обидві країни захищають угруповання, які Анкара вважає терористичними.

Туреччина підтримала заявку Фінляндії на членство у квітні минулого року, але, як і Угорщина, змусила Швецію чекати, доки вона не посилить свою позицію щодо місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США також вважають терористичним угрупуванням.

У відповідь Стокгольм представив новий законопроект про боротьбу з тероризмом, який оголошує незаконне членство в терористичній організації.

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