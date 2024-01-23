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  1. В Україні

Від $2000 до $5000 в криптовалюті за перетин кордону: під Молдовою зупинили автобус із втікачами

20:52, 23 січня 2024
Прикордонникам вдалося зупинили мікроавтобус, який намагався уникнути переслідування.
Від $2000 до $5000 в криптовалюті за перетин кордону: під Молдовою зупинили автобус із втікачами
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
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Прикордонники, патрулюючи кордон із Молдовою, зупинили мікроавтобус із п'ятьма особами, які відмовилися виконати вимогу зупинитися. З'ясувалося, що водій мав намір незаконно перемістити «клієнтів» за кордон, – повідомляє Державна прикордонна служба України.

За надані послуги злочинці отримали передплату в електронній формі, використовуючи криптогаманець. Вартість таких послуг коливалася від $2000 до $5000 за кожного пасажира.

На затриманих складено адміністративні протоколи, і наразі ведеться розслідування для встановлення організатора цієї незаконної діяльності.

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