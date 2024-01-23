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  1. В Украине

От $2000 до $5000 в криптовалюте за пересечение границы: под Молдовой остановили автобус с беглецами

20:52, 23 января 2024
Пограничникам удалось остановили микроавтобус, который пытался избежать преследования.
От $2000 до $5000 в криптовалюте за пересечение границы: под Молдовой остановили автобус с беглецами
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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Пограничники, патрулируя границу с Молдовой, остановили микроавтобус с пятью лицами, которые отказались выполнить требование остановиться. Выяснилось, что водитель намеревался незаконно переместить «клиентов» за границу, - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

За предоставленные услуги преступники получили предоплату в электронной форме, используя криптокошелек. Стоимость таких услуг колебалась от $2000 до $5000 за каждого пассажира.

На задержанных составлены административные протоколы, и сейчас ведется расследование для установления организатора этой незаконной деятельности.

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