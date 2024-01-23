Владимир Зеленский в законопроекте о множественном гражданстве предложил пересмотреть основания утраты гражданства Украины

Появился текст законопроекта Владимира Зеленского о множественном гражданстве.

Основания для потери гражданства Украины будут пересмотрены. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о множественном гражданстве, который внес Президент Владимир Зеленский.

Законопроект «О некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины» зарегистрирован в парламенте под 10425 22 января.

Проектом Закона, в частности:

1) определяются государства, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, а также особенности приобретения гражданства Украины некоторыми категориями лиц;

2) определяются категории лиц, которые будут подавать обязательства прекратить иностранное гражданство для приобретения гражданства Украины;

3) вводится право на признание себя гражданином Украины – документ, в котором иностранец, который является гражданином (подданным) государства, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, при подаче заявления о приобретении гражданства Украины, или его законный представитель удостоверяет, что в случае приобретения гражданства Украины в правовых отношениях с Украиной лицо признает себя только гражданином Украины;

4) актуализируются категории лиц, которые не могут приобрести гражданство Украины (осужденные в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства; совершившие на территории другого государства деяние, признанное Уголовным кодексом Украины тяжким или особо тяжким преступлением, создающим угрозу национальным интересам, национальной безопасности, охране общественного порядка, суверенитета и территориальной целостности Украины);

5) пересматриваются основания утраты гражданства Украины, в частности предполагается, что такими основаниями являются:

а) добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или гражданства (подданства) другого государства, не определенного как государство, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия;

б) использование совершеннолетним гражданином Украины, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности и/или национальным интересам Украины;

в) приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 Закона Украины «О гражданстве Украины» в результате предоставления ложных сведений, поддельных документов, утаивание лицом любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины, обмана или невыполнение обязательства, взятого лицом в обязательстве прекратить иностранное гражданство, или в декларации об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины, или невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения на государственном языке;

г) установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом;

ґ) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, в частности, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

д) участие в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или находящегося в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствовавшего (способствует) совершению вооруженной агрессии против Украины;

6) уточняются полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства;

7) регулируется вопрос возможности представления паспортного документа, срок действия которого истек, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законом порядке проходят / проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, для получения вида на временное проживание;

8) нормируется вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были привлечены к защите Украины, в частности, в составе сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориального общества.

Автор: Наталья Мамченко

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