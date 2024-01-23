Киевский апелляционный суд получил двух новых судей

Судьи ВССУ Елена Кафидова и Елизавета Евграфова будут осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде.

Высший совет правосудия 23 января 2024 года решил перевести двух судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в Киевский апелляционный суд.

Согласно решениям Совета правосудия, новыми судьями Киевского апелляционного суда станут судьи ВССУ Елена Кафидова и Елизавета Евграфова.

Напомним, что Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел прекратил процессуальную деятельность в декабре 2017 года после того, как начал работу новый Верховный Суд.

Часть его судей, не прошедших по конкурсу в Верховный Суд, или уволились в отставку или ранее перевелись в апелляционные суды. Впрочем, часть судей ВССУ с 2017 года все же продолжили находиться в штате ВССУ.

Напомним, что 27 декабря вступил в силу закон №3481-IX от 21 ноября 2023 года.

Закон предусматривает перевод судей высших специализированных судов, которые находятся в стадии ликвидации – Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего административного суда Украины в апелляционные суды согласно специализации судей.

Перевод указанных судей осуществляется Высшим советом правосудия на основании личных заявлений судей в течение 30 дней со дня их поступления, в независимости от наличия в соответствующем суде вакантной должности.

Заявление о переводе подается судьями в Совет правосудия в течение 30 дней со дня вступления в силу закона № 3481-IX.

Автор: Вячеслав Хрипун

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