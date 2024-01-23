Київський апеляційний суд отримав двох нових суддів

Судді ВССУ Олена Кафідова та Єлизавета Євграфова будуть здійснювати правосуддя у Київському апеляційному суді.

Вища рада правосуддя 23 січня 2024 року вирішила перевести двох суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у Київський апеляційний суд.

Згідно з рішеннями Ради правосуддя, новими суддями Київського апеляційного суду стануть судді ВССУ Олена Кафідова та Єлизавета Євграфова.

Нагадаємо, що Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ припинив процесуальну діяльність у грудні 2017 року, після того як розпочав роботу новий Верховний Суд.

Частина його суддів, які не пройшли за конкурсом у Верховний Суд, або звільнилися у відставку або перевелися в апеляційній суди раніше. Втім, частина суддів ВССУ з 2017 року все ж продовжила перебувати у штаті ВССУ.

Нагадаємо, що 27 грудня набрав чинності закон № 3481-IX від 21 листопада 2023 року.

Закон передбачає переведення суддів вищих спеціалізованих судів, що перебувають у стадії ліквідації – Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України в апеляційні суди згідно спеціалізації суддів.

Переведення зазначених суддів здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі особистих заяв суддів протягом 30 днів з дня їх надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади.

Заява про переведення подається суддями у Раду правосуддя протягом 30 днів з дня набрання чинності закону № 3481-IX.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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