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Суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ закликають подавати заяви про переведення в апеляційні суди

У разі неподання заяви, Вища рада правосуддя самостійно визначить апеляційні суди для суддів судів, що перебувають у стані ліквідації.

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Суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ закликають подавати заяви про переведення в апеляційні суди

08:05, 28 грудня 2023
У разі неподання заяви, Вища рада правосуддя самостійно визначить апеляційні суди для суддів судів, що перебувають у стані ліквідації.
Суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ закликають подавати заяви про переведення в апеляційні суди
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Вища рада правосуддя повідомила, що 27 грудня набрав чинності закон № 3481-IX від 21 листопада 2023 року.

Закон передбачає переведення суддів вищих спеціалізованих судів, що перебувають у стадії ліквідації – Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України в апеляційні суди згідно спеціалізації суддів.

Переведення зазначених суддів здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі особистих заяв суддів протягом 30 днів з дня їх надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади.

Заява про переведення подається суддями у Раду правосуддя протягом 30 днів з дня набрання чинності закону № 3481-IX.

У разі неподання заяви про переведення протягом зазначеного строку, Вища рада правосуддя запропонує таким суддям переведення в апеляційні суди, що відповідають їх спеціалізації, однак з визначенням суду самостійно Радою правосуддя.

У такому випадку, незгода судді з переведенням у визначений апеляційний суд стане підставою для звільнення судді з посади.  

Рішення про переведення суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ Вища рада правосуддя буде приймати без рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також судді зазначених судів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді, першочергово повинні пройти відповідне кваліфікаційне оцінювання.

Нагадаємо, що проблема суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ утворилася у 2017 році, після створення нового Верховного Суду. Вищі спеціалізовані суди згідно з законодавством підлягали ліквідації. Частина суддів вищих спеціалізованих судів згодом перевелася в апеляційні суди, частина звільнилася у відставку, але частина все ж залишилась в штаті судів. Таких суддів наразі залишається близько сорока.

Зазначимо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», закон № 3481-IX також передбачає зарахування до штату Верховного Суду п’ятьох суддів Верховного Суду України, що досі залишаються в його штаті.

Закон № 3481-IX був розроблений та прийнятий парламентом на виконання рішення Конституційного Суду України № 2-р/2020 від 18 лютого 2020 року щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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