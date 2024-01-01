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  1. В Україні

Офіцери шкільної безпеки розпочнуть роботу у 400 школах, наближених до лінії фронту

11:19, 1 січня 2024
Щодо наявності зброї у поліцейського офіцера безпеки в школах, то ведеться діалог з директорами шкіл.
Офіцери шкільної безпеки розпочнуть роботу у 400 школах, наближених до лінії фронту
Джерело фото: mvs.gov.ua
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Реалізація проєкту «Офіцери шкільної безпеки» розпочнеться у 400 школах, наближених до лінії фронту. Пріоритет надаватиметься жінкам, демобілізованим чоловікам, та тим, хто отримав відстрочку від призову та водночас має ментальне та фізичне здоров’я працювати на таких посадах. Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.

«Цей проєкт повинен забезпечити безпеку в школах. Аби в освітній заклад не могли потрапити сторонні особи, не були пронесені небезпечні предмети. Поліцейський стане вартовим безпеки, зможе у контакті з адміністраціями шкіл та батьківськими комітетами донести рекомендації з необхідних заходів безпеки, буде захищати дітей. Це також сприятиме поверненню наших громадян в Україну, які бояться, що їхні діти будуть в небезпеці в школах», - сказав Голова Нацполіції в інтерв’ю «Українським Новинам».

Іван Вигівський зазначив, що реалізація цього проєкту розпочнеться у школах в населених пунктах, наближених до лінії фронту, прикордонних районах з рф та білорусією. Будуть укладені окремі договори з поліцією охорони та місцевими ОТГ, на території яких знаходяться школи. Поліцейські будуть присутні в школах та здійснюватимуть пропускний режим з функціонуванням арочного металодетектора.

Щодо наявності зброї у поліцейського офіцера безпеки в школах, то зараз це дискусійне питання. Голова Нацполіції розповів, що ведеться діалог з директорами шкіл і є різні думки з цього приводу.

За словами голови Нацполіції, вже з кінця січня 2024 року внаслідок перерозподілу діючих поліцейських офіцери шкільної безпеки з’являться у цих школах:

«Нам треба набрати та навчити нових офіцерів безпеки, а це як мінімум п’ять місяців. Так довго ніхто чекати не буде, Міносвіти вже зараз має визначити категорію шкіл і дати конкретні заклади, куди першочергово потрібен такий поліцейський. Йдеться в першу чергу про Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Чернігівську, Сумську області – бо там велика кількість людей зі зброєю. Ми направимо туди зараз діючих поліцейських, щоб подивитися, де є якісь складнощі, а далі будемо набирати людей через конкурс».

До кінця 2024 року планується, що офіцери шкільної безпеки почнуть працювати у 6500 школах.

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