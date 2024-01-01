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  1. В Украине

Офицеры школьной безопасности начнут работу в 400 школах, приближенных к линии фронта

11:19, 1 января 2024
Что касается оружия у полицейского офицера безопасности в школах, то ведется диалог с директорами школ.
Офицеры школьной безопасности начнут работу в 400 школах, приближенных к линии фронта
Источник фото: mvs.gov.ua
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Реализация проекта «Офицеры школьной безопасности» начнется в 400 школах, приближенных к линии фронта. Приоритет будет предоставляться женщинам, демобилизованным мужчинам, и тем, кто получил отсрочку от призыва и одновременно имеет ментальное и физическое здоровье работать на таких должностях. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

«Этот проект должен обеспечить безопасность в школах. Чтобы в образовательное учреждение не могли попасть посторонние лица, не были пронесены опасные предметы. Полицейский станет охранником безопасности, сможет в контакте с администрациями школ и родительскими комитетами донести рекомендации по необходимым мерам безопасности, будет защищать детей. Это также будет способствовать возвращению наших граждан в Украину, которые боятся, что их дети будут в опасности в школах», – сказал Глава Нацполиции в интервью «Українським Новинам».

Иван Выговский отметил, что реализация этого проекта начнется в школах в населенных пунктах, приближенных к линии фронта, приграничных районах с рф и белоруссией. Будут заключены отдельные договоры с полицией охраны и местными ОТГ, на территории которых находятся школы. Полицейские будут присутствовать в школах и будут проводить пропускной режим с функционированием арочного металлодетектора.

Что касается оружия у полицейского офицера безопасности в школах, то сейчас это дискуссионный вопрос. Глава Нацполиции рассказал, что ведется диалог с директорами школ и есть разные мнения по этому поводу.

По словам главы Нацполиции, уже с конца января 2024 года в результате перераспределения действующих полицейских офицеры школьной безопасности появятся в этих школах:

«Нам нужно набрать и научить новых офицеров безопасности, а это как минимум пять месяцев. Так долго никто ждать не будет, Минобразования уже сейчас должно определить категорию школ и дать конкретные заведения, куда в первую очередь нужен такой полицейский. Речь идет в первую очередь о Харьковской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Сумской области – потому что там большое количество людей с оружием. Мы направим туда сейчас действующих полицейских, чтобы посмотреть, где есть какие-либо сложности, а дальше будем набирать людей через конкурс».

До конца 2024 года планируется, что офицеры школьной безопасности начнут работать в 6500 школах.

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