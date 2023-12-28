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Большинство госслужащих убеждены, что законы в Украине не работают должным образом – НАДС

07:30, 28 декабря 2023
Около 70% госслужащих считают, что в Украине законы работают «только на избранную часть населения».
Большинство госслужащих убеждены, что законы в Украине не работают должным образом – НАДС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) обнародовали результаты социологического исследования гражданского (политического) образования публичных служащих, которое было проведено в октябре 2023 года.

В ходе исследования опрошено 33 671 госслужащих из всех регионов Украины.

Среди прочего, публичные служащие имели возможность сообщить и о своем отношении к существующим в стране практикам.

Так, 78,1% опрошенных публичных служащих отметили, что они убеждены в том, что значительная часть законов в Украине не работает должным образом.

Кроме того, 68,5% публичных служащих сообщили, что законы в Украине "работают только на избранную часть населения".

Также интересно, что 16,1% публичных служащих отметили, что в случае острой необходимости допустимо определенное нарушение закона.

Напомним, что в ходе опроса публичные служащие также сообщили, что главным источником информации для них являются каналы и группы в мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp и т. д.).

Автор: Вячеслав Хрипун

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