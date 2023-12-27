Вся Украина должна воевать, а не 500 тысяч мобилизованных, — Виталий Ким

По его словам, воевать должны 40 млн украинцев.

Как мы писали, Президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, как и во время второй мировой, воевали миллионы украинцев с фашистами, так и сейчас должны воевать, только фашист – это россия.

Он считает, что воевать должен каждый украинец, а не только 500 тысяч военнообязанных.

"Я считаю, что вся страна должна воевать. Вот вся. Полностью. Не 500 тысяч, а 40 миллионов", - отмечает он.

Также, по словам Кима, чем больше украинцев мобилизуют, тем быстрее пути сдастся.

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