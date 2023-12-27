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  1. В Украине

В Украине одобрили план мероприятий, направленных на предотвращение отмывания средств и финансирование терроризма на 3 года

19:46, 27 декабря 2023
Утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы с отмыванием «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.
В Украине одобрили план мероприятий, направленных на предотвращение отмывания средств и финансирование терроризма на 3 года
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Кабинет Министров утвердил план мер, направленных на предотвращение отмывания средств и финансирование терроризма на период до 2026 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Чиновники определили основные национальные векторы развития системы финансового мониторинга с ключевыми направлениями государственной политики в этой сфере на ближайшие три года.

План мероприятий сформирован по результатам проведенной третьей Национальной оценки рисков, определившей соответствующие угрозы (уязвимые места) для субъектов финансового мониторинга.

В то же время минимизация угроз отмывания и финансирования терроризма требует целенаправленных и скоординированных усилий всех участников системы финансового мониторинга.

Утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы с отмыванием «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.

При этом мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и срок выполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы финансового мониторинга, а именно:

  • усовершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
  • усовершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
  • повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
  • обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
  • международное сотрудничество и т.д.

Реализация этого правительственного документа будет способствовать усовершенствованию законодательства и практики его применения согласно международным стандартам и внедрению Украиной новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» средств.

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