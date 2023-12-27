В Україні схвалили план заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на 3 роки

Затвердженим Планом заходів передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Кабінет Міністрів затвердив план заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на період до 2026 року. Про це повідомляється на сайті уряду.

Урядовці визначили основні національні вектори розвитку системи фінансового моніторингу з ключовими напрямами державної політики у цій сфері на найближчі три роки.

План заходів сформований за результатами проведеної третьої Національної оцінки ризиків, яка визначила відповідні загрози (уразливі місця) для суб’єктів фінансового моніторингу.

Водночас мінімізація загроз відмивання коштів та фінансування тероризму потребує цілеспрямованих та скоординованих зусиль усіх учасників системи фінансового моніторингу.

Затвердженим Планом заходів передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

При цьому, заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи фінансового моніторингу, а саме:

удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;

удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;

підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;

міжнародне співробітництво тощо.

Реалізація цього урядового документа сприятиме удосконаленню законодавства і практики його застосування згідно з міжнародними стандартами та запровадження Україною нових механізмів боротьби з відмиванням «брудних» коштів.

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