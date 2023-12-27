Кабмін врегулював збереження строку перебування у спеціальних званнях митникам, які боронять Україну

Період служби буде зараховуватись до строку перебування у спеціальному званні митних органів.

Кабінет Міністрів врегулював збереження строку перебування у спеціальних званнях митникам, які стали на захист України. Про це йдеться на сайті уряду.

Уряд прийняв постанову «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів», розроблену Мінфіном спільно з Держмитслужбою для зміцнення соціально-правових гарантій мобілізованим митникам.

На сьогодні понад 380 посадових осіб митних органів боронять Україну у війні, розв’язаній росією.

Зазначається, що це рішення дозволить забезпечити дотримання гарантій митникам, які проходять військову службу, а саме:

- період служби буде зараховуватись до строку перебування у спеціальному званні митних органів.

- період проходження військової служби за призовом під час мобілізації або на особливий період посадовими особами митних органів, які були увільнені від виконання своїх посадових обов’язків.

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