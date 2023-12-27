Ризик затримки соцвиплат є у довгостроковій перспективі, — міністерка економіки Юлія Свириденко

Юлія Свириденко: У короткостроковій перспективі перших місяців року уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається.

Фото: Мінекономіки

Україна має план "Б" на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів. Про це повідомила перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко в Фейсбук.

За її словами, наразі влада спільно з партнерами опрацьовує кілька варіантів розвитку подій. Кабмін має план на випадок затримки фінансування.

"У короткотерміновій перспективі перших місяців року, Уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається. Водночас у довготривалій перспективі є ризик затримки виплат соціальним категоріям, адже пріоритетом буде підтримка безпеки та оборони. Але ще раз повторюся, що до цього моменту може не дійти й це лише один із десятків варіантів, які ми аналізуємо", - повідомила вона.

Свириденко підкреслила, що є чітки сигнали від партнерів, що фінансування буде, зокрема Президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив "позитивне рішення".

"Президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, що ми можемо сподіватися на позитивне рішення. Він сказав: «У нас є різні інструменти, щоб переконатися, що ми виконуємо наші політичні пріоритети». А цей політичний пріоритет — підтримка України. Тому ми чекаємо наступного саміту Європейської ради, продовжуємо консультації з ЄС", - сказала Свириденко.

Раніше Свириденко заявила, що Україна може затримати виплату пенсій і зарплат бюджетникам, якщо допомога ЄС і США не прийде на початку 2024 року.

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