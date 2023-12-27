Риск задержки соцвыплат в долгосрочной перспективе, — министр экономики Юлия Свириденко

Юлия Свириденко: В краткосрочной перспективе первых месяцев года у правительства есть альтернативный план, что делать, если финансирование задержится.

У Украины есть план "Б" на случай задержки в получении средств от иностранных партнеров. Об этом сообщила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко в Фейсбуке.

По ее словам, сейчас власти совместно с партнерами прорабатывают несколько вариантов развития событий. У Кабмина есть план на случай задержки финансирования.

"В краткосрочной перспективе первых месяцев года, у правительства есть альтернативный план, что делать, если финансирование задержится. Вместе с тем в долгосрочной перспективе есть риск задержки выплат социальным категориям, ведь приоритетом будет поддержка безопасности и обороны. Но еще раз повторюсь, что к этому моменту может не дойти и это только один из десятков вариантов, которые мы анализируем", – сообщила она.

Свириденко подчеркнула, что есть четкие сигналы от партнеров, что финансирование будет, в частности, Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил "положительное решение".

"Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что мы можем надеяться на положительное решение. Он сказал: «У нас есть разные инструменты, чтобы убедиться, что мы выполняем наши политические приоритеты». А этот политический приоритет — поддержка Украины. Поэтому мы ждем следующего саммита Европейского совета, продолжаем консультации с ЕС", - сказала Свириденко.

Ранее Свириденко заявила, что Украина может задержать выплату пенсий и зарплат бюджетникам, если помощь ЕС и США не придет в начале 2024 года.

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