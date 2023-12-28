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Кто из украинцев может получить 100% льготу на коммунальные услуги: список

10:44, 28 декабря 2023
Пенсионеры, проживающие в селе и работавшие на определенных просадах, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Кто из украинцев может получить 100% льготу на коммунальные услуги: список
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Ряд бытовых потребителей могут получить льготы по оплате коммунальных услуг, твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа. Стало известно, кому предоставляется 100% льгота на коммуналку. Об этом сообщает «24 канал».

В частности, пенсионеры, проживающие в селе и работавшие на определенных просадах, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг и покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

К таким профессиям относятся:

  • учителя;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотек;
  • работники культурных и образовательных учреждений

Для получения льготы среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не должен быть больше размера, который дает право на налоговую социальную льготу – 3 760 гривен в 2023 году.

Льгота предоставляется в год после обращения гражданина. Для получения льготы следует подать заявление со справкой или записями в трудовой книжке, подтверждающих работу человека в селе по определенным специальностям.

Подать заявление можно:

  • лично через сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ), уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте, в адрес органа ПФУ;
  • онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или через портал «Дія».

После подачи документов, информацию о лице вносят в специальный реестр. Украинцы, уже зарегистрированные, должны подать заявление и документы, подтверждающие проживание в селе.

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