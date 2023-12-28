Хто із українців може отримати 100% пільгу на комунальні послуги: список

Пенсіонери, які проживають у селі та працювали на певних просадах, можуть отримати 100% знижку на сплату комунальних послуг та купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Низка побутових споживачів можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг, твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу. Стало відомо, кому надається 100% пільга на комуналку. Про це повідомляє «24 канал».

Зокрема, пенсіонери, які проживають у селі та працювали на певних просадах, можуть отримати 100% знижку на сплату комунальних послуг та купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

До таких професій належать:

вчителі;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці з захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники культурних та освітніх установ.

Для отримання пільги, середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї за останні шість місяців не має бути більшим за розмір, що дає право на податкову соціальну пільгу – 3 760 гривень у 2023 році.

Пільга надається на рік після звернення громадянина. Для отримання пільги треба подати заяву з довідкою або записами в трудовій книжці, що підтверджують роботу людини в селі за певними спеціальностями.

Подати заяву можна:

особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України (ПФУ), уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу ПФУ;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок ПФУ чи через портал «Дія».

Після подачі документів, інформацію про особу вносять до спеціального реєстру. Українці, які вже зареєстровані, мають подати заяву і документи, які підтверджують проживання в селі.

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