У Києві помітили на дорогах перші автобуси з Братислави

Автобуси мають досить характерний дизайн екстер’єру.

Джерело фото: autocentre.ua

На низці маршрутів у Києві нещодавно помітили яскраво-червоні автобуси Irisbus Citelis. Про це пише АвтоЦентр.

12-метрові автобуси з низькою підлогою передали з Братислави. Ці автобуси мають досить характерний дизайн екстер’єру. Спереду увагу привертають великі світлоблоки сірого кольору, а ззаду – вікно, що розташоване високо та частково заходить на дах.

Джерело фото: autocentre.ua

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