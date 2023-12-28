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У Києві помітили на дорогах перші автобуси з Братислави

08:00, 28 грудня 2023
Автобуси мають досить характерний дизайн екстер’єру.
У Києві помітили на дорогах перші автобуси з Братислави
Джерело фото: autocentre.ua
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На низці маршрутів у Києві нещодавно помітили яскраво-червоні автобуси Irisbus Citelis. Про це пише АвтоЦентр.

12-метрові автобуси з низькою підлогою передали з Братислави. Ці автобуси мають досить характерний дизайн екстер’єру. Спереду увагу привертають великі світлоблоки сірого кольору, а ззаду – вікно, що розташоване високо та частково заходить на дах.

Джерело фото: autocentre.ua

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