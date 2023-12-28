Частина пенсіонерів можуть втратити виплати: кого це стосується

Українці, які вийшли на пенсію за вислугу років, можуть позбутися пенсії, якщо продовжать працювати за своєю спеціальністю.

Деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат. Існують окремі випадки, коли українцям припиняють нараховувати пенсії.

Українці, які вийшли на пенсію за вислугу років, можуть позбутися пенсії, якщо продовжать працювати за своєю спеціальністю. Це випливає з відповіді Пенсійного фонду України на запитання одного з користувачів.

У якому випадку припиняється нарахування пенсії за вислугу років

Якщо пенсіонер продовжив роботу за своєю спеціальністю, яка передбачає отримання пенсії за вислугу років, то поки він працює, виплати будуть зупинені. Після звільнення з такої роботи виплати почнуть надходити у встановленому розмірі.

У разі якщо людина після призначення пенсії вийде на роботу за іншою спеціальністю, яка не передбачає права на пенсію за вислугу років, вона продовжить отримувати вже призначену пенсію.

Чи має право вчитель отримувати пенсію за вислугу років

Запитання ПФУ поставила колишня вчителька, яка отримує пенсію за вислугу років. Після отримання пенсії за вислугу років вона влаштувалася на посаду асистента вчителя інклюзивного класу в загальноосвітній школі.

«Чи маю я право в період роботи на виплату пенсії?» – цікавиться пенсіонерка.

Згідно з відповіддю Пенсійного фонду, у такому разі робота на посаді асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років.

«Отже, у період роботи на зазначеній посаді призначена пенсія за вислугу років виплачується», – відповіли в ПФУ.

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