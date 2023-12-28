Часть пенсионеров могут потерять выплаты: кого это касается

Украинцы, вышедшие на пенсию за выслугу лет, могут лишиться пенсии, если продолжат работать по своей специальности.

Некоторые пенсионеры могут остаться без выплат. Есть частные случаи, когда украинцам прекращают начислять пенсии.

Украинцы, вышедшие на пенсию за выслугу лет, могут лишиться пенсии, если продолжат работать по своей специальности. Это следует из ответа Пенсионного фонда Украины на вопросы одного из пользователей.

В каком случае прекращается начисление пенсии за выслугу лет

Если пенсионер продолжил работу по своей специальности, предусматривающей получение пенсии за выслугу лет, то пока он работает, выплаты будут остановлены. После увольнения с такой работы выплаты начнут поступать в установленном размере.

В случае, если человек после назначения пенсии выйдет на работу по другой специальности, не предусматривающей права на пенсию за выслугу лет, он продолжит получать уже назначенную пенсию.

Имеет ли право учитель получать пенсию за выслугу лет

Вопрос ПФУ задала бывшая учительница, которая получает пенсию за выслугу лет. После получения пенсии за выслугу лет, она устроилась на должность ассистента учителя инклюзивного класса в общеобразовательной школе.

«Имею ли я право в период работы на выплату пенсии?» – интересуется пенсионерка.

Согласно ответу Пенсионного фонда, в таком случае работа в должности ассистента учителя в общеобразовательном учебном заведении не дает права на назначение пенсии за выслугу лет.

«Итак, в период работы на указанной должности назначенная пенсия за выслугу лет выплачивается», – ответили в ПФУ.

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