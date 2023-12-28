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В ПФУ разъяснили, как отказаться от льгот на оплату коммунальных услуг, если находитесь за границей

07:19, 28 декабря 2023
Льготник по своему усмотрению реализует свое право на льготы и может отказаться от них.
В ПФУ разъяснили, как отказаться от льгот на оплату коммунальных услуг, если находитесь за границей
Изображение: freepik.com
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В Пенсионный фонд Украины обратился участник боевых действий, находящийся в настоящее время за границей, с вопросом, как отказаться от назначенных ему льгот на оплату коммунальных услуг.

Так, в ПФУ пояснили, что участники боевых действий имеют право, в частности, на скидку оплаты за пользование жильем и коммунальными услугами. В то же время льготник по своему усмотрению реализует свое право на льготы и может отказаться от них.

Предоставление льгот прекращается, в частности, по заявлению льготника с месяца, следующего за месяцем его подачи, если иное не оговорено заявлением.

Такое заявление можно отправить в электронном виде (через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, по электронной почте) или посредством почтовой связи.

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