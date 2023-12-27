Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин-военных, фото

Министерство обороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Его разработала отечественная компания "Украинская броня".
Бронежилет будет весить от 10,5 килограмма и отличаться изогнутой бронеплитой, зауженными плечами и расширенным низом.
Он был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа защитное снаряжение было доработано с учетом строения женского тела.
«Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета», — заявил главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.
По другим параметрам бронежилет для военнослужащих не будет отличаться от утвержденного ранее общевойскового бронежилета, отметили в ведомстве.
После сертификации жилет стал доступен для централизованной закупки. Минобороны ожидает от Генштаба потребности в приобретении этих изделий. После этого ведомство сформирует объемы и перечни закупки.
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