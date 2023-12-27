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Міноборони затвердило перший бронежилет для жінок-військових, фото

18:10, 27 грудня 2023
Бронежилет важитиме від 10,5 кілограма і відрізнятиметься вигнутою бронеплитою, звуженими плечима та розширеним низом.
Міноборони затвердило перший бронежилет для жінок-військових, фото
Фото: Міноборони
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Міністерство оборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Його виробила вітчизняна компанія «Українська броня».

Бронежилет важитиме від 10,5 кілограма і відрізнятиметься вигнутою бронеплитою, звуженими плечима та розширеним низом.

Його затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу захисне спорядження допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

«Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю в "чоловічому" варіанті бронежилета», — заявив головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

За іншими параметрами бронежилет для військовослужбовиць не відрізнятиметься від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета, зазначили у відомстві. 

Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міноборони очікує від Генштабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього відомство сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Раніше Міністерство оборони повідомило, що поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.

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