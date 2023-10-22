Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну, фото

Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони України повідомило, що поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.

«Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням», - сказано у повідомленні.

Так, у Міноборони зазначили, що жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:

Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;

Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;

Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Джерело фото: Міноборони

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