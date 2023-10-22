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  1. В Україні

На Київщині рятувальники витягли з води трьох рибалок

14:41, 22 жовтня 2023
Під час риболовлі перекинувся човен з трьома чоловіками.
На Київщині рятувальники витягли з води трьох рибалок
Джерело фото: ДСНС Київської області
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У селищі міського типу Згурівка, що розташоване в Київській області, бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій успішно врятували трьох чоловіків, які потопали під час нічної риболовлі на місцевому ставку. Їх човен перекинувся, але завдяки оперативним діям рятувальників, їх вдалося врятувати. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області.

На даний момент стан здоров'я громадян в пожежній зоні є задовільним і нічого не загрожує їхньому життю та здоров'ю.

За даними рятувальників, подія сталася 21 жовтня о 22:06, коли до служби надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку в селищі Згурівка перекинувся човен, і троє чоловіків опинилися в воді.

На виклик рятувальники 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Згурівка вирушили на місце події. Вони використали мотузки та плавзасоби для того, щоб врятувати трьох рибалок з води. Лікарі екстреної медичної допомоги надали потерпілим необхідну допомогу і встановили попередній діагноз - переохолодження.

У рятувальній операції брали участь чотири бійці ДСНС, була задіяна одиниця техніки та човен для безпечного доставлення громадян на берег.

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