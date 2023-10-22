Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

В декларациях нет богатства: НАПК предлагает отменить полную проверку деклараций некоторых следователей и дознавателей

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым отменить полные проверки деклараций для следователей и дознавателей, так как они обременительны, и, по словам НАПК, их декларации не содержат богатства.

Молодежь на государственной службе составляет лишь 21%, это институциональная проблема – НАДС

Молодежь не стремится работать на государственной службе, хотя ее призывают работать в госсекторе.

В Положение о порядке функционирования отдельных модулей ЕСИТС внесены изменения, - детали

Пользователь ЕСИТС, подтвердивший свои полномочия адвоката, имеет возможность выдать ордер на конкретное дело для получения в автоматическом режиме доступа к документам по делу или общий ордер без указания номера дела для представления интересов.

Прекращение государственной службы в случае ухода на пенсию и продления пребывания на госслужбе после достижения 65-летнего возраста – разъяснение НАГС

Исходная помощь госслужащим, увольняющимся на пенсию, выплачивается только единовременно.

  1. В Украине

На Киевщине спасатели вытащили из воды трех рыбаков

14:41, 22 октября 2023
Во время рыбалки перевернулась лодка с тремя мужчинами.
На Киевщине спасатели вытащили из воды трех рыбаков
Источник фото: ГСЧС Киевской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В поселке городского типа Згуровка, расположенном в Киевской области, бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям успешно спасли трех мужчин, которые тонули во время ночной рыбалки на местном пруду. Их лодка перевернулась, но благодаря оперативным действиям спасателей, их удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

На данный момент состояние здоровья граждан в пожарной зоне является удовлетворительным и ничего не угрожает их жизни и здоровью.

По данным спасателей, происшествие произошло 21 октября в 22:06, когда в службу поступило сообщение о том, что на местном пруду в поселке Згуровка перевернулась лодка, и трое мужчин оказались в воде.

На вызов спасатели 26-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Згуровка отправились на место происшествия. Они использовали веревки и плавсредства для того, чтобы спасти трех рыбаков из воды. Врачи экстренной медицинской помощи оказали пострадавшим необходимую помощь и установили предварительный диагноз - переохлаждение.

В спасательной операции принимали участие четыре бойца ГСЧС, была задействована единица техники и лодка для безопасной доставки граждан на берег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Жовква
    Ігор Жовква
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси