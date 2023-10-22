На Киевщине спасатели вытащили из воды трех рыбаков

Во время рыбалки перевернулась лодка с тремя мужчинами.

Источник фото: ГСЧС Киевской области

В поселке городского типа Згуровка, расположенном в Киевской области, бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям успешно спасли трех мужчин, которые тонули во время ночной рыбалки на местном пруду. Их лодка перевернулась, но благодаря оперативным действиям спасателей, их удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

На данный момент состояние здоровья граждан в пожарной зоне является удовлетворительным и ничего не угрожает их жизни и здоровью.

По данным спасателей, происшествие произошло 21 октября в 22:06, когда в службу поступило сообщение о том, что на местном пруду в поселке Згуровка перевернулась лодка, и трое мужчин оказались в воде.

На вызов спасатели 26-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Згуровка отправились на место происшествия. Они использовали веревки и плавсредства для того, чтобы спасти трех рыбаков из воды. Врачи экстренной медицинской помощи оказали пострадавшим необходимую помощь и установили предварительный диагноз - переохлаждение.

В спасательной операции принимали участие четыре бойца ГСЧС, была задействована единица техники и лодка для безопасной доставки граждан на берег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.