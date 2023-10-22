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  1. В Украине

Таксисты, курьеры, мастера красоты попадут под новый налоговый режим: о чем речь

14:19, 22 октября 2023
Более 63% предпринимателей при введении нового налогового режима будут готовы работать официально.
Таксисты, курьеры, мастера красоты попадут под новый налоговый режим: о чем речь
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В Верховную Раду Украины был внесен законопроект, который предусматривает создание нового налогового режима для лиц, которые неофициально занимаются предпринимательской деятельностью. Согласно предложенному законопроекту, устанавливается базовая ставка налога в размере 6% от их оборота.

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности" зарегистрирован под номером 10166.

По данным Государственной службы статистики Украины, значительное количество граждан получают доходы, занимаясь такими видами деятельности, как водитель такси, курьерские услуги или предоставление услуг в сфере красоты. По убеждениям авторов законопроекта, при введении нового налогового режима от 63% до 100% таких лиц будут готовы работать официально, если им не придется регистрировать статус физического лица-предпринимателя (ФЛП).

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