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Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

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Користувач ЄСІТС, який підтвердив свої повноваження адвоката, має можливість видати ордер на конкретну справу для отримання в автоматичному режимі доступу до документів у справі або загальний ордер без зазначення номера справи для представлення інтересів.

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  1. В Україні

Таксисти, кур’єри, майстри краси припадуть під новий податковий режим: про що мова

14:19, 22 жовтня 2023
Понад 63% підприємців при введенні нового податкового режиму будуть готові працювати офіційно.
Таксисти, кур’єри, майстри краси припадуть під новий податковий режим: про що мова
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У Верховній Раді України було внесено законопроєкт, який передбачає створення нового податкового режиму для осіб, які неофіційно займаються підприємницькою діяльністю. Згідно із запропонованим законопроєктом, встановлюється базова ставка податку у розмірі 6% від їхнього обороту.

Законопроєкт  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності» зареєстрований під номером 10166.

За даними Державної служби статистики України, значна кількість громадян отримують доходи, займаючись такими видами діяльності, як водій таксі, кур'єрські послуги або надання послуг у сфері краси. За переконаннями авторів законопроєкту, при введенні нового податкового режиму від 63% до 100% таких осіб будуть готові працювати офіційно, якщо їм не доведеться реєструвати статус фізичної особи-підприємця (ФОП).

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