Таксисти, кур’єри, майстри краси припадуть під новий податковий режим: про що мова

Понад 63% підприємців при введенні нового податкового режиму будуть готові працювати офіційно.

У Верховній Раді України було внесено законопроєкт, який передбачає створення нового податкового режиму для осіб, які неофіційно займаються підприємницькою діяльністю. Згідно із запропонованим законопроєктом, встановлюється базова ставка податку у розмірі 6% від їхнього обороту.

Законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності» зареєстрований під номером 10166.

За даними Державної служби статистики України, значна кількість громадян отримують доходи, займаючись такими видами діяльності, як водій таксі, кур'єрські послуги або надання послуг у сфері краси. За переконаннями авторів законопроєкту, при введенні нового податкового режиму від 63% до 100% таких осіб будуть готові працювати офіційно, якщо їм не доведеться реєструвати статус фізичної особи-підприємця (ФОП).

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