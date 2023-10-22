Португалія підвищила рівень терористичної загрози через війну між Ізраїлем і ХАМАС

Загроза теракту в Португалії підвищена до «значної».

Джерело фото: ukrinform

Система внутрішньої безпеки Португалії (SSI) прийняла рішення підняти рівень терористичної загрози в країні з помірного на «значний» через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, – повідомляє Portugal Resident.

У заяві SSI зазначено, що існують обставини, які обгрунтовують це рішення. Служба розвідки безпеки (SIS), відповідальна за оцінку загроз, тісно співпрацювала як з міжнародними, так і з національними партнерами в межах Системи внутрішньої безпеки.

«Є умови, які виправдовують цю зміну», – йдеться у повідомленні.

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