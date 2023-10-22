США відреагували на російський ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині

Посол США відреагувала на атаку росії завдала удару по Харківщині.

Джерело фото: ArmyInform

Посол США в Україні Бріджит Брінк у соціальній мережі Х (колишній Twitter) висловила своє обурення щодо ракетного обстрілу терміналу «Нової пошти» у селищі Коротич Харківської області, де, згідно з останніми даними, загинуло 6 осіб, а ще 16 отримали поранення.

«Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні – ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення. Зневагу Кремля до життя має побачити весь світ. Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні притягнути росію до відповідальності», - говориться в її повідомленні.

Нагадаємо, ворожі сили вночі використали керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 безпілотні бойові літальні апарати (БПЛА) типу Shahed-136/131.

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