США отреагировали на российский ракетный удар по «Новой почте» на Харьковщине

Посол США отреагировала на атаку россии нанесла удар по Харьковщине.

Источник фото: ArmyInform

Посол США в Украине Бриджит Бринк в социальной сети Х (бывший Twitter) выразила свое возмущение относительно ракетного обстрела терминала «Новой почты» в поселке Коротич Харьковской области, где, согласно последним данным, погибли 6 человек, а еще 16 получили ранения.

«Опять ужасные кадры российской агрессии против гражданского населения в Украине - ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни 6 человек, еще больше получили серьезные ранения. Пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир. Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении привлечь Россию к ответственности», - говорится в ее сообщении.

Напомним, вражеские силы ночью использовали управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 беспилотные боевые летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131.

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