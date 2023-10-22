Оккупанты покупают двигатели для дронов на AliExpress – Игнат

Во время последнего обстрела россия использовала беспилотники неизвестного типа.

Во время последнего обстрела Украины, который произошел в воскресенье, 22 октября, российские войска использовали два неустановленного типа беспилотника, для которых двигатели были приобретены на AliExpress. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Мы-Украина».

«Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их составляет. Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорят, «из палок» лепят этот «самолет» и запускают его в сторону нашего государства», - пояснил Игнат.

Однако, по его словам, дроны этого типа являются опасной угрозой. «Этот БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность. Такие два БПЛА были запущены с северного направления», - отметил Игнат.

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