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Искусственный интеллект может определить диабет по голосу

12:53, 22 октября 2023
Ученые с помощью искусственного интеллекта смогли выявить изменения в голосе, вызванные диабетом 2 типа.
Искусственный интеллект может определить диабет по голосу
Источник фото: myc.news
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Инновационные разработки в области искусственного интеллекта позволяют с помощью голоса определять наличие диабета, проводя анализ всего за шесть секунд, – сообщает News-Medical.net.

Исследовательская работа рассказывает о применении искусственного интеллекта, который использует звуковые данные голоса вместе с базовыми показателями здоровья, такими как возраст, пол, рост и вес, для создания модели, которая способна определить, страдает ли человек от диабета 2 типа. Указанная модель демонстрирует точность на уровне 89% для женщин и 86% для мужчин.

В процессе исследования команда ученых из Klick Labs попросила 267 человек, которые имели диагноз «не диабет или диабет 2 типа», записывать специальную фразу на свои смартфоны шесть раз в день, в течение двух недель. С помощью анализа более 18 000 аудиозаписей исследователи обнаружили 14 акустических характеристик, которые указывают на различия между лицами без диабета и теми, кто имеет диабет 2 типа.

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