Штучний інтелект може визначити діабет по голосу

Вчені за допомогою штучного інтелекту змогли виявити зміни в голосі, викликані діабетом 2 типу.

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Інноваційні розробки в галузі штучного інтелекту дозволяють за допомогою голосу визначати наявність діабету, проводячи аналіз всього за шість секунд, – повідомляє News-Medical.net.

Дослідницька робота розповідає про застосування штучного інтелекту, який використовує звукові дані голосу разом із базовими показниками здоров'я, такими як вік, стать, зріст і вага, для створення моделі, яка спроможна визначити, чи особа страждає від діабету 2 типу. Зазначена модель демонструє точність на рівні 89% для жінок і 86% для чоловіків.

У процесі дослідження команда вчених з Klick Labs попросила 267 осіб, які мали діагноз «не діабет або діабет 2 типу», записувати спеціальну фразу на свої смартфони шість разів на день, протягом двох тижнів. За допомогою аналізу понад 18 000 аудіозаписів дослідники виявили 14 акустичних характеристик, які вказують на відмінності між особами без діабету та тими, хто має діабет 2 типу.

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