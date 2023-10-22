США готують системи ППО на Близькому сході – Міністр оборони США

Міністр оборони США назвав кроки посилення позиції оборони, серед яких посилення ППО на Близькому сході.

США активізують свою протиповітряну оборону та готують військові сили на Близькому Сході у зв'язку зі зростанням напруженості в регіоні. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, йдеться на офіційному сайті Пентагону.

«Після детального обговорення з президентом Байденом нещодавню ескалацію з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу я сьогодні розпорядився вжити низку додаткових кроків для подальшого зміцнення позиції Міністерства оборони (США - ред.) в регіоні. Ці кроки посилять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні та допоможуть у захисті Ізраїлю», – заявив ЛЛойд Остін.

Міністр оборони додав, що в межах планування для надзвичайних ситуацій він наказав певній кількості додаткових сил США готуватися до можливого розгортання.

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